Москва, , 13:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил принять меры для повышения уровня информированности населения о социальных выплатах, сообщает сайт президента РФ.

На портале опубликован список поручений, данных по итогам пресс-конференции Путина. Мероприятие состоялось 17 декабря 2020 года.

Как следует из текста поручения, правительству РФ и органам исполнительной власти в субъектах РФ нужно принять дополнительные меры по повышению уровня информированности граждан о социальных выплатах, которые им полагаются. Кроме того, президент поручил провести мониторинг оказания установленных мер поддержки.

До 20 января 2021 года и далее один раз в квартал необходимо предоставлять доклад о проделываемой работе.

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