Пекин, , 13:45 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено 33 новых подтвержденных случаев COVID-19, из которых 13 оказались локальными и еще 20 — импортированными, сообщает 4 января агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, шесть локальных случаев пришлось на провинцию Ляонин, четыре — на Хэбэй, два — на Пекин и один — на Хэйлунцзян. Ни одного нового случая подозрения на инфекцию в стране зафиксировано не было.

Из больниц Китая было выписано 17 пациентов, переболевших опасной инфекцией. Общее число заболевших достигло 87 150 человек с начала эпидемии. Из больниц выписано 82 105 человек, еще 4634 человека скончались.