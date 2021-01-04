Екатеринбург, , 13:39 — REGNUM Девочка из Карпинска Свердловской области, которая полгода с рождения провела в шкафу, находится в Доме ребенка Екатеринбурга. В этом учреждении она встретила Новый год. Об этом сообщила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Омбудсмен отметила, что в дом ребенка девочку перевели из больницы. «Со здоровьем у девочки всё в порядке, и это — прекрасная новость. Рядом с малышкой постоянно находится волонтёр. Девочка очень общительная, эмоционально отзывчивая. То, как она набирает вес, активно развивается — вызывает только радость», — сказала Кузнецова.

По ее словам, поступает много предложений от семей взять девочку к себе. Однако пока идет следствие по уголовному делу, где обвиняемой является мать девочки, вопрос о дальнейшей судьбе ребенка остается открытым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в квартире дома по ул. Куйбышева в Карпинске случайно обнаружили маленького ребенка. Подруги пришли в гости к женщине и увидели в шкафу истощенную девочку. Выяснилось, что мать полгода прятала дочь в шкафу. В заточении прошло полгода. Девочку госпитализировали. Правоохранители возбудили два уголовных дела — по факту халатности и по факту истязания.

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