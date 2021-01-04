Пекин, , 13:39 — REGNUM Железнодорожная полиция Китая запустила специальную операцию против преступлений, связанных с билетами на поезда, сообщает агентство Синьхуа.

Специальная операция, призванная обеспечить бесперебойную и беспроблемную работу системы железнодорожного транспорта, будет действовать весь праздничный сезон, отметили в Министерстве общественной безопасности КНР.

По данным министерства, операция стартовала с 30 декабря 2020 года и продлится вплоть до 8 марта текущего года — последний день новогоднего пика поездок, связанного с празднованием Китайского Нового года, который выпал в этот раз на 12 февраля.