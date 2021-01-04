Санкт-Петербург, , 13:29 — REGNUM Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которая попала в больницу в декабре 2020 года с коронавирусом, наметилась положительная динамика. Об этом 4 января ИА REGNUM сообщил представитель лечебного учреждения.

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«Наметилась положительная динамика, Алиса Бруновна выполняет несложные дыхательные упражнения»,— рассказали в больнице.

Несмотря на это, состояние артистки врачи оценивают как стабильно тяжелое, она продолжает получать интенсивное лечение.

«Дочка и внучка пошли на поправку», — добавил собеседник агентства.

Как передавало ИА REGNUM, 30 декабря внучка актрисы Анна Тарасова на своей личной странице в одной из социальных сетей сообщила, что артистка Алиса Фрейндлих встретит Новый год в кругу самых близких родных, но в палате в «красной» зоне.

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