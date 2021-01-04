Москва, , 13:22 — REGNUM В 2021 году планируется обновить все поезда на Кольцевой линии московского метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Отмечается, что всего в 2021 году власти города намерены поставить в метрополитен 44 поезда, состоящих из 337 новых вагонов «Москва-2020». Из этого числа 105 вагонов будут курсировать по Кольцевой линии. Оставшуюся часть запустят на Калужско-Рижской и Большой Кольцевой линии.

Кроме того, в течение года в Москве ожидается поставка 400 электробусов, 109 трамваев, 870 автобусов большой и особо большой вместимости на маршруты городского общественного транспорта.

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