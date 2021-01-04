Москва, , 13:00 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки было выявлено 23 351 новых случаев заражения кооронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 4 января, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 23 351 новых случаев заражения зафиксировано в 84 регионах России из 85 (на Чукотке случаи не зафиксированы уже третий день подряд). Примечательно, что впервые Москва опустилась на второе место по суточному приросту числа случаев заражения — всего 3591, при том, что неделей ранее в столице было более 7 тысяч случаев заражения в сутки. На первое место, таким образом, поднялся Санкт-Петербург, где ситуация с коронавирусом остается стабильно тяжелой — 3657 случаев.

Уточняется, что за сутки от COVID-19 скончались 482 человека. Выздороветь от коронавирусной инфекции за последние 24 часа смогли 21 154 человека.