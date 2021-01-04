Воронеж, , 12:55 — REGNUM Количество вызовов бригад скорой медицинской помощи в Воронежской области за минувшую неделю с 28 декабря по 4 января выросло на 12%. Данные 4 января опубликовал региональный оперативный штаб.

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«На 12% увеличилось число вызовов «скорых». Порядка 49% вызовов — из-за повышения температуры и подозрений на пневмонию, 39% — из-за повышения давления, 12% — из-за травм», — уточнили в региональном оперштабе.

При этом за тот же период в регионе зафиксировано снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ — на 8,9%, а также снижение числа выявленных пневмоний с помощью КТ — на 20%, а число тяжёлых пациентов с пневмонией снизилось на 18%.

Как сообщало ИА REGNUM, на 4 января в Воронежской области подтверждено 47 757 положительных результатов тестов на коронавирус. Выздоровели 44 243 пациента, скончались 1 397 человек.