Ростов-на-Дону, , 12:54 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 15 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 января.

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Жертвами COVID-19 стали семь женщин в возрасте от 50 до 80 лет и восемь мужчин в возрасте от 54 до 82 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 2 тыс. 126 жителей Ростовской области.

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