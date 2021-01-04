Ростов-на-Дону, , 12:50 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки выявили 388 носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 января. Накануне положительный результат теста получил 391 человек.

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Новые случаи COVID-19 подтверждены в 39 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост дали Ростов-на-Дону (169), Таганрог (18), Гуково и Новошахтинск (по 13), Миллеровский район (12). Более четверти заболевших — люди старше 66 лет, 5,4% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 53 тыс. 216 человек.

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