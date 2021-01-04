Москва, , 12:48 — REGNUM В первые дни нового 2021 года в Москве произошло 75 пожаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

«С 1 по 3 января 2021 года в столице произошло 75 пожаров, что на 35% процентов ниже аналогичного периода прошлого года», — рассказали в пресс-службе.

Пожарно-спасательные подразделения сохранили жизни 18 человек. Три человека получили травмы, четыре человека погибли.

По данным столичного главка, основная доля пожаров пришлась на жилой сектор.