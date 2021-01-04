Сочи, Краснодарский край, , 12:38 — REGNUM Ввести запрет на свободную продажу фейерверков и их применение частными лицами потребовали активисты из Сочи. Петиция, адресованная губернатору Краснодарского края и администрации Сочи, появилась на специализированной платформе.

«Огромный урон для ряда населения нашей страны наносит бесконтрольное использование петард и салютов в предновогодние и новогодние праздники! Это становится невыносимо! Несовершеннолетние дети взрывают бессмысленные петарды, что очень сильно пугает и наносит вред нервной системе других граждан, особенно пожилых людей, маленьких детей, домашних и бездомных животных. В период праздничных дней теряются тысячи животных, которые от неожиданных и громких звуков срываются с поводков и убегают, теряя контроль над своим сознанием. У животных и пожилых людей часто случаются сердечные приступы. Малолетние дети просыпаются на каждый выстрел и плачут от ужаса! Мы просим запретить салюты частных лиц и их свободную продажу», — говорится в тексте обращения.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Краснодарского края в первые дни января произошло несколько возгораний лесной подстилки — в частности, в Сочи, в Краснодаре, в Геленджике. Во всех случаях причиной возгорания были названы фейерверки.