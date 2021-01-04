Москва, , 12:36 — REGNUM По требованию Генеральной прокуратуры России заблокировано свыше 340 интернет-сайтов, используемых мошенниками. Об этом 4 января сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«По требованию Генеральной прокуратуры Роскомнадзором ограничен доступ к более чем 340 сайтам, используемым для совершения противоправных действий в кредитно-финансовой сфере», — говорится в информации.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2020 года в целом количество преступлений в России увеличилось на 1,2% — почти до 1,9 млн. При этом уровень преступности вырос более чем в половине регионов страны.