Пекин, , 12:36 — REGNUM Новый Гражданский кодекс вступил в силу в Китае, заместив существовавшие до него разрозненные законы, сообщает агентство Синьхуа.

Гражданский кодекс страны был принят 28 мая 2020 года на третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва, который является высшим законодательным органом страны.

Вдобавок к основным и дополнительным положениям, Гражданский кодекс включает шесть частей, касающихся вещных прав, контрактов, личных прав, брака и семьи, наследования и деликатных обязательств.

Кодекс вступил в силу с 1 января 2021 года. Это первый в своем роде «кодекс» Китая, который когда-либо был принят с момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году.