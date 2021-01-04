Москва, , 12:39 — REGNUM В России продлен беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Граждане смогут не подавать заявление и документы, чтобы продолжать получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок предоставления которых истекает до 1 апреля 2021 года. Соответствующее решение прописано в постановлении правительства РФ.

Субсидии на оплату коммунальных услуг выдаются гражданам, как правило, на полгода. Ранее чтобы продлить выплату на шесть месяцев нужно было вновь подавать заявление и предоставлять документы-подтверждения тому, что заявитель является нуждающимся и вправе претендовать на льготу. Однако для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции порядок был изменен и льготы начали продлевать автоматически.

«Из-за коронавируса ограничение в сроках было снято до 31 декабря, выплата продлевалась автоматически. Теперь эта мера пролонгируется до 1 апреля», — разъясняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ утвердило план по борьбе с биологическими, химическими и радиационными угрозами, который рассчитан до 2028 года. В рамках программы, среди прочего, планируется создание мобильных высокотехнологичных лабораторий.

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