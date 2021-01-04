Новосибирск, , 12:36 — REGNUM Сводный оркестр Новосибирского гарнизона вместе с артистами гарнизонного Дома офицеров исполнили новогодние песни под окнами многофункционального медицинского центра Минобороны России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

«Врачи и пациенты смогли послушать такие песни как «Ах, ты зимушка-зима», «Вдоль по улице метелица метет», «Песенка о хорошем настроении» и другие, — рассказали в ЦВО. — Кроме того, начальник военного госпиталя полковник Алексей Усков лично поздравил пациентов, находящихся на излечении в МФЦ, и передал им новогодние подарки с пожеланиями здоровья, сил и долгих лет жизни».

Согласно официальным данным, за семь месяцев работы многофункционального медицинского центра Минобороны России в Новосибирске было вылечено более 1300 пациентов с коронавирусом.