Ржев, Тверская область, , 12:29 — REGNUM Пятилетняя девочка скончалась от травм, полученных при пожаре, в Ржеве Тверской области 3 января, по факту смерти ребёнка возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Пожар произошёл вечером 2 января в доме на улице Садовая города Ржева Тверской области. В результате пожара пострадала девочка пяти лет, её доставили в больницу, но врачи оказались бессильны — ребёнок скончался.

«Причина смерти девочки будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы, назначенной в рамках расследования уголовного дела. Причина возгорания будет выясняться в ходе пожарно-технической судебной экспертизы. Кроме этого, в ходе предварительного следствия будут устанавливаться все причины и условия, которые способствовали произошедшей трагедии», — уточнили в СК.

В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, изъяли документы.