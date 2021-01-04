Стокгольм, , 13:46 — REGNUM В лене Стокгольме столичными медиками обнаружены четыре случая заражения мутировавшим коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Три человека заразились мутацией из ЮАР, еще у одного человека был найден «британский» штамм коронавируса.

«Мы относимся к этому серьезно», заявила главный инфекционист Стокгольма Мария Ёстлунд.

В то же время Ёстлунд не исключила, что в столице выявлены не все случаи инфицирования новыми штаммами SARS-CoV-2, так как тесты проводятся для тех граждан, которые прибыли с территории Соединенного Королевства и ЮАР.

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