Кемерово, , 12:24 — REGNUM В Кемеровской области сохраняется аномально-холодная погода. Согласно прогнозам регионального гидрометцентра, завтра, 5 января, ночью на территории региона ожидается −27…−32°С, местами до — 38 °C, днём: −27…−32°С, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сотрудники регионального управления МЧС РФ, просят жителей Кузбасса, по возможности, отказаться от дальних поездок на личном автотранспорте — «в связи с возможным осложнением обстановки на дорогах и риском возникновения дорожно-транспортных происшествий в период низких температур».

Кроме того, пожарные рекомендуют строго соблюдать правила пожарной безопасности в быту.