Волгоград, , 12:23 — REGNUM В Волгоградской области 4 января подтверждено 258 случаев заражения коронавирусом, что на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано четыре летальных исхода, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области выявлено 36 тыс. 487 носителей коронавируса. Завершил лечение выздоровлением 34 тыс. 601 пациентов, из них 211 — выписаны за истекшие сутки.

От осложнений, вызванных COVID-19, в регионе скончались 478 человек.