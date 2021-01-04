Воронеж, , 12:19 — REGNUM Ещё 388 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 4 января. Сутками ранее, 3 января, было выявлено 389 носителей инфекции.

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Всего в Воронежской области на 4 января подтверждено 47 757 положительных результатов тестов на коронавирус. Выздоровели 44 243 пациента, в том числе 102 выписаны за последние сутки.

В Воронежской области COVID-19 унёс жизни 1 397 человек, восемь смертельных исходов было зарегистрировано в регионе за последние сутки.