Рязань, , 12:20 — REGNUM Ещё 133 носителя коронавируса выявлено в Рязанской области 4 января, что на одного меньше, чем за предыдущие сутки. В лечебных учреждениях находятся 535 пациентов с COVID-19, в том числе пять детей, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

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Темп прироста за сутки составил 0,7%. Всего в Рязанской области подтверждено 18 тыс. 698 случаев заражения инфекцией, показатель заболеваемости на уровне 1672,73 на 100 тыс. населения (по РФ — 2220,34 на 100 тыс. населения). Выздоровели 17 045 человек, в том числе 104 выписаны за сутки.

По данным федерального оперативного штаба в регионе скончались ещё три пациента. Общее количество летальных исходов, вызванных осложнениями на фоне коронавируса, возросло до 171.