Москва, , 12:19 — REGNUM Военнослужащие Росгвардии приступили к тренировкам в рамках комплексной подготовки к всероссийским соревнованиям среди подразделений специального назначения войск национальной гвардии РФ, сообщили 4 января в пресс-службе Росгвардии.

Соревнования планируется провести на территории Краснодарского края в ведомственном Центре горной подготовки. В них будут участвовать команды всех округов — всего около 300 человек.

Среди испытаний — преодоление огненно-штурмовой полосы, штурм зданий и освобождение заложников, выполнение нормативов по связи, тактической медицине, инженерной и горной подготовке, упражнения тактико-ситуационных стрельб. Кульминацией состязаний станет многокилометровый марш-бросок по пересечённой местности. Во время него будут отрабатываться задачи по поиску и нейтрализации условных боевиков.

В Росгвардии отметили, что целью соревнований является выявление наиболее подготовленных подразделений. Кроме того, мероприятие должно мотивировать военнослужащих на совершенствование навыков и выработку нестандартных решений.