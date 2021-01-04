Брянск, , 12:18 — REGNUM В Брянской области 4 января подтверждено 199 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на три меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 391 тест.

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В целом в Брянской области выявлено 23 тыс. 945 носителей инфекции. Завершили лечение выздоровлением 21 тыс. 710 человек, в том числе 47 — выписаны за прошедшие сутки.

С начала пандемии в регионе проведено 372 тыс. 515 исследований на COVID-19.