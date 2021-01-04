Чита, , 12:15 — REGNUM К неутешительным выводам пришли в Чите, проверив соблюдение правил безопасности Роспотребнадзора в период эпидемии коронавируса. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, чаще всего марочный режим игнорируют посетители предприятий торговли и общественного питания.

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«У нас не осталось претензий к бизнесу. Сами сотрудники исправно носят перчатки и маски. Но вот посетители раз за разом отказываются надевать средство защиты, мотивируя это тем, что никакого наказания не будет», — пояснил замминистра экономического развития Забайкалья Денис Рысев.

Чиновник не советует гражданам обольщаться — наказание для нарушителей ужесточили. За игнорирование мер безопасности предпринимателям придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей, организациям (юридическим лицам) — от 100 до 300 тысяч рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 4 января общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 — уже 28 436 человек, причём 237 из них добавились только за последние сутки.

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