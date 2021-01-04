Белгород, , 12:14 — REGNUM 188 носителей коронавируса выявлено в Белгородской области 4 января, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на три больше, чем за предыдущие сутки. зарегистрировано два летальных исхода.

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 22 тыс. 574 случая заряжения COVID-19. Выздоровел 18 тыс. 451 человек, в том числе 78 пациентов выписаны за минувшие сутки. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 210 человек.

В стационарах находятся 988 пациентов, из них 123 на ИВЛ. Лечатся амбулаторно 2865 человек, на самоизоляции 10 тыс. 112 граждан.