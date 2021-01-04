Тула, , 11:58 — REGNUM Ещё 1443 новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждуно за неделю с 29 декабря по 4 января в Тульской области, сообщили в региональном оперативном штабе региона 4 января. Неделей ранее, с 22 по 28 декабря, был подтвержден 1451 случай заражения.

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Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 23 662 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 20 799 человек, в том числе 1306 пациентов выписаны за последнюю неделю.

В последние дни 2020 года и в начале 2021 года были зарегистрированы смерти 68 пациентов с COVID-19. Возраст умерших от 42 до 90 лет, у большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 785 человек.