Москва, , 12:00 — REGNUM В России утвержден план мероприятий по развитию и укреплению системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Новый порядок прописан в соответствующем распоряжении правительства России.

План разработан на период с 2021 по 2028 годы. О его выполнении Роспотребнадзор и другие ответственные за реализацию этих мероприятий структуры должны будут отчитываться ежегодно — до 31 марта текущего года.

В документе отмечается, что план направлен на сохранение и защиту здоровья и благополучия населения от вредного воздействия факторов биологических, химических и радиационных угроз, а также на обеспечение санитарной охраны от завоза и распространения в России инфекционных болезней. Для этого правительство РФ намерено создать систему конкурентоспособной эпидемиологической и гигиенической науки и технологий, способных противодействовать глобальным угрозам санитарно — эпидемиологического характера.

«Целью «дорожной карты» является укрепление единой, устойчивой, вертикально-интегрированной системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, обеспечивающей защиту населения от внешних и внутренних угроз санитарно-эпидемиологическому благополучию», — отмечается в распоряжении правительства.

Среди прочего в рамках реализации намеченных целей запланировано строительство лабораторий высокого уровня биологической защиты, а также создание мобильных лабораторий.

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