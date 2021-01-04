Горно-Алтайск, , 11:56 — REGNUM В Республике Алтай в новом году резко сократилось число новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 29 новых носителей. 2 и 3 января сообщалось о 6 и 12 случаях соответственно.

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«Коронавирус подтвердился у 15 жителей Усть-Коксинского района; у восьми жителей Майминского района; у четырёх жителей города Горно-Алтайска; у двух жителей Чемальского района», — отметили в штабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии в республике достигло 14 019. Из них к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 13 226 человек, в том числе 32 за последние сутки.

За сутки также зарегистрировано три новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Скончались две жительницы Горно-Алтайска 63 и 93 лет, а также 69-летний житель Чойского района. Всего с начала пандемии в регионе жертвами COVID-19 стали 150 человек.