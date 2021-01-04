Санкт-Петербург, , 12:32 — REGNUM Петербург обошел Москву по показателю зараженности коронавирусом в сутки. По суточной смертности Петербург также остаётся в «лидерах». Об этом сообщает 4 января федеральный оперативный штаб.

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Так, в Петербурге за последние сутки зафиксировали 3657 новых случаев заражения, что почти на 70 больше, чем в столице.

При сохраняющемся плато по новым случаям в северной столице резко упали объемы тестирования — за последние сутки проверили на коронавирус всего 10 902 человека. Это на 3 тыс. тестов меньше, чем днем ранее, и вчетверо меньше, чем в определенные дни декабря.

Всего в Петербурге за время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 257 007 граждан. Выздоровели от COVID-19 за это же время 154 982 человек, включая 1626 выздоровевших за последние сутки.

По уровню суточной смертности Петербург вновь оказался на первом месте среди российских регионов — в статистику внесли 79 погибших от COVID-19 за сутки.

Всего от болезни за время пандемии в северной столице скончались 8004 человека.

Добавим, в России за сутки нашли 23 351 нового зараженного коронавирусом. Их общее число достигло 3 260 138 человек. Погибли среди них 58 988 пациентов за все время пандемии.

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