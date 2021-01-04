Стокгольм, , 12:32 — REGNUM Согласно данным Шведской ассоциации медицинских работников, половина медперсонала страны недостаточно отдыхала с момента начала пандемии коронавирусной инфекции. 38% членов профсоюза заявили, что за время пандемии продолжительность проводимого им времени на месте работы увеличилась, а 85% отметили, что ощущают повышенный стресс, связанный с осуществлением своей профессиональной деятельности. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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Только 49% медработников заявили, что получают необходимый отдых. В профсоюзе отметили, что это может быть связано с тем, что данные врачи и медсестры не связаны с лечением ковид-пациентов.

«Почти 90% врачей в частном секторе ответили, что их даже не спрашивали, могут ли они рассмотреть возможность перехода к другому работодателю во время пандемии для лечения пациентов с коронавирусом. И это меня очень удивило, так как нагрузка на здравоохранение крайне высокая», — рассказала председатель профсоюза София Ридгрен Стейл.

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