Тюмень, , 11:53 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 153 случая заражения коронавирусом. Об этом 4 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 156 случав.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 4 января коронавирусом заразились 23 987 человек. Выздоровели 22 563 человека, скончались 204 пациента с COVID-19.