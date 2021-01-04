Стокгольм, , 12:18 — REGNUM В интервью газете Expressen государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл предупредил о том, что в будущем для получения разрешения на осуществление международных перелетов и поездок в другие страны будет введено требование о получении свидетельства о вакцинации от COVID-19.

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Как отмечают журналисты, подобные разговоры уже ведутся во многих странах. В свою очередь Тегнелл считает эту проблему крайне сложной, но подчеркивает, что над ее решением стоит задуматься.

«Это сложная дискуссия, через которую нам, очевидно, необходимо пройти», — заявил государственный эпидемиолог.

В то же время для установления новых требований на осуществление международного сообщения необходимо согласие других стран.

«Нелегко принять решение о чем-то подобном, но этот вопрос не находится исключительно в нашей компетенции», — объяснил Тегнелл.

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