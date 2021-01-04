Симферополь, , 11:45 — REGNUM В Республике Крым за сутки подтверждено 247 новых случаев заражения коронавирусом, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 4 января. Сутками ранее сообщалось о 220 новых пациентах с коронавирусом.

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«За 3 января на территории Республики Крым зарегистрировано 247 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 176 выявлены при обращении за медицинской помощью, 70 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа», — написал в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.

Всего за период пандемии на территории Крыма было подтверждено 26 274 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели на 4 января 20 531 человек. Скончались 550 пациентов, девять новых смертей зарегистрировали за последние сутки.