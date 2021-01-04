Оренбург, , 11:44 — REGNUM В Оренбургской области выявлено 179 новых случаев заражения коронавирусом. Темп прироста за сутки составил 0,6%, сообщает 4 января Управление Роспотребнадзора по региону.

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С начала пандемии в Оренбуржье зарегистрировано 29 464 носителей коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 1495,3 фактов заражения.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, за сутки по причине коронавирусной инфекции подтверждена смерть пяти пациентов. Общее число жертв заболевания составило 357.

Оправились от болезни 25 878 человек, в том числе 174 — за последние сутки.