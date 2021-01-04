Краснодар, , 11:39 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 187 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 4 января. Сутками ранее сообщалось о 184 новых пациентах.

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»Больше всего положительных результатов на коронавирус получили в Краснодаре — 51. В Сочи 17 новых пациентов, в Новороссийске — 16, в Геленджике — 12, в Горячем Ключе и Тихорецком районе — по 11. В Курганинском районе заболели 10 человек, в Анапе — 8, в Туапсинском, Апшеронском и Северском районах — по 5. По четыре случая зафиксировано в Армавире, Тбилисском и Усть-Лабинском районах», — уточнили в оперштабе.

Всего за период пандемии на территории Краснодарского края подтверждено 28 479 случаев заражения коронавирусом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 501,8. Выздоровели 19 103 пациента, скончались 992 человека, в том числе за минувшие сутки — 15 пациентов.

С подтвержденным COVID-19 в стационарах находятся 1555 жителей, в тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО — 137 пациентов. Дома проходят лечение 6 829 человек.