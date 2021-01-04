Москва, , 11:37 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днём рождения президента Российской академии художеств Зураба Церетели, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

«Выдающийся скульптор, Вы вписали много ярких страниц в летопись отечественного и мирового монументального искусства. Ваши произведения украшают общественное пространство Москвы, других российских и зарубежных городов», — говорится в тексте телеграммы, которую столичный мэр направил народному художнику СССР.

4 января Церетели исполнилось 87 лет. Среди наиболее известных работ скульптора в Москве — Аллея правителей России, скульптурное оформление мемориального комплекса на Поклонной горе, а также памятник «В ознаменование 300-летия российского флота».