Москва, , 11:39 — REGNUM Из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией жителям России следует избегать дальних и продолжительных поездок. Об этом РИА Новости сообщил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

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Вместо этого эксперт призвал отдавать предпочтение прогулкам в парках. Но и здесь нужно соблюдать осторожность. Поэтому прогулку лучше совершать небольшими группами и соблюдая социальную дистанцию, а в окружении большого числа людей маску лучше не снимать даже на улице.

«Но надо иметь в виду, что на морозе маска быстро выходит из годности. Как только промокает, надо менять», — заявил Малышев.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января в России сократилось число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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