Екатеринбург, , 11:33 — REGNUM В Свердловской области за сутки выявлено 399 случаев заражения коронавирусом, сообщает 4 января оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С конца марта в регионе зарегистрировано 60 192 носителя коронавируса. От болезни оправились 52 549 человек, в том числе 405 — на последние сутки.

Среди пациентов, которые продолжают получать лечение в больницах, медики оценивают состояние 586 человек как тяжелое, 333 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, а 219 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 3099 пациентов пребывают в состоянии средней тяжести.

За сутки зафиксировано 16 случаев смерти от COVID-19. Общее число летальных исходов достигло 1578.