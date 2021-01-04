Бахчисарай, Крым, , 11:24 — REGNUM В Республике Крым 23-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве своей полуторагодовалой дочери, об этом 4 января сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. В отношении мужчина возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Сообщение о смерти девочки в возрасте полутора лет в одном из домов города Бахчисарай поступило в правоохранительные органы днём 3 января. Внешние признаки насильственной смерти на теле ребенка отсутствовали. Однако благодаря медэкспертизе было установлено, что смерть девочки наступила от удушения.

По версии следствия, накануне, 2 января, отец, раздражённый плачем дочери, избил её. Чтобы избежать ответственности, он сообщил правоохранителям, что девочка якобы отравилась угарным газом от неисправного печного отопления, он также заставил жену подтвердить эту версию, угрожая ей расправой.

На данный момент от подозреваемого получена явка с повинной. При допросе в качестве подозреваемого он полностью подтвердил обстоятельства совершенного им преступления. Следствие готовится предъявить ему обвинение по вышеуказанной статье УК РФ и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.