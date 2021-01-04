Москва, , 11:23 — REGNUM За последние сутки в Москве выявили 3591 случай заражения коронавирусом. Об этом 4 января сообщили в оперативном штабе столицы.

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Это на 260 случаев меньше, чем днём ранее, когда выявили 3851 случай заражения.

Впервые Москва утратила лидерство среди российских регионов по числу новых случаев, подтверждённых исследованиями. Возглавил список Санкт-Петербург.

За сутки в столице от коронавирусной инфекции скончались 74 пациента. Выздоровел 6401 пациент.

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