Чита, , 11:20 — REGNUM В Управлении ГИБДД УМДВ России по Забайкальскому краю дан старт мероприятиям по выявлению водителей с признаками алкогольного опьянения. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, а Чите на улице Генерала Белика проводилась сплошная проверка водителей.

По словам одного из участников проверки — заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрея Гурулева — с признаками опьянения попались несколько человек.

«Раздаем памятки, беседуем с водителями, призываем к соблюдению правил дорожного движения. Во многом благодаря правительству Забайкалья в лице вице-премьера Андрея Гурулева, удалось выстроить совместную работу с ГИБДД, надеюсь, что и дальше будем взаимодействовать», — подчеркнул председатель общественного объединения «Дорожный патруль» Алексей Стрельников.

Окончательные результаты проверок будут проведены позднее.