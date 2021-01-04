Тюмень, , 11:17 — REGNUM В Тюменской области празднование Рождества Христова пройдёт в ночь с 6 на 7 января. Божественная литургия начнётся в 00:00 по местному времени (22:00 мск), сообщает пресс-служба Тюменской и Тобольской епархии.

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В региональном оперативном штабе акцентировали внимание, что прихожане старше 65 лет и тюменцы, страдающие хроническими заболеваниями, должны оставаться дома. Для них предусмотрена онлайн трансляция богослужений.

Те тюменцы, кто всё-таки на свой страх и риск решится прийти в храм на богослужения, должны соблюдать эпидемиологические требования по коронавирусу. На службе должны присутствовать в маске, на входе в храм пройти термометрию и соблюдать санитарную дистанцию в полтора метра.