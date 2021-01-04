Пермь, , 11:14 — REGNUM В Пермском крае выявлено 308 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 4 января оперштаб по борьбе с COVID-19. Лечение в больницах получают 90 человек, еще 218 человек находятся дома под наблюдением медиков.

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Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1%, а коэффициент распространения — 0,97 (на 3 января — 0,99). Добавим, на 3 января (за сутки) выявлено 320 носителей коронавируса.

С конца марта в регионе зафиксировано 31 907 случаев COVID-19. Отправились от болезни 25 449 пациентов, в том числе 156 — на последние сутки. Жертвой коронавирусной инфекции стали 1173 человека, прошедшие сутки подтвердили смерть девяти пермяков. Кроме того, 816 носителей коронавируса умерли от сопутствующих заболеваний.