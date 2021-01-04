Москва, , 11:12 — REGNUM За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 482 человека. Об этом 4 января сообщил оперативный штаб Москвы.

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«Зафиксировано 482 летальных исхода», — говорится в информации. С начала распространения вируса умерли от COVID-19 58 988 человек.

За сутки выздоровели 21 154 человека, всего за время пандемии справились с инфекцией 2 640 036 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки выявили 23 351 случай заражения коронавирусом.