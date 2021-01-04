Кемерово, , 11:09 — REGNUM В Кемеровскую область поступило 5542 дозы вакцины против коронавируса. Первый этап вакцинации прошли 3191 человек, второй — 290. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.

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«Первая партия вакцины «Спутник V» пришла в ноябре 2020 года, — уточнили в министерстве. — Вакцинация от коронавирусной инфекции проводится бесплатно и добровольно во всех регионах страны».

В минздраве отметили, что с 1 января 2021 года на портале государственных услуг доступен сервис, с помощью которого граждане России, вакцинированные против коронавируса, автоматически получат сертификат, удостоверяющий это.