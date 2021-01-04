Новосибирск, , 10:50 — REGNUM В Новосибирской области в ближайшие несколько дней, 5 и 6 января, сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами — 35 °C и ниже, местами сильные морозы — 40 °C и ниже. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра, передаёт корреспондент ИА REGNUM

В городе Новосибирске сегодня, 4 января, во второй половине дня без осадков, местами изморозь, дым, дымка, ветер переменный 1−6 м/с, температура воздуха −26… −28 °C, на дорогах местами гололедица.

Утром в областной столице было — 34 °C.

По данным сервиса сервиса «Гисметео», потеплеет в Новосибирской области только к концу недели. Так, днём в четверг, 7 января в регионе ожидается до — 21 °C, в пятницу, 8 января, до — 19 °C.