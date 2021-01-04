Пекин, , 10:45 — REGNUM Новейший пекинский аэропорт «Дасин» в китайской столице принял более 16 млн пассажиров в 2020 году, сообщает 3 января агентство Синьхуа.

За прошедший год аэропорт обработал более 130 тыс. входящих и исходящих рейсов, а также 77 тыс. тонн входящих и исходящих грузов.

С начала работы аэропорта в сентябре 2019 года его пассажирооборот превысил 19 млн человек. Ожидается, что воздушная гавань выйдет на показатели 45 млн пассажиров в год в 2021 году.

Напомним, что аэропорт «Дасин» был построен в южном пригороде Пекина для того, чтобы разгрузить крайне перегруженный «Столичный» аэропорт. Его дизайн напоминает мифическую птицу Феникс, а сам аэропорт соединен с городом и муниципалитетом всеми возможными транспортно-инфраструктурными сооружениями.