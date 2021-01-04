Калуга, , 11:14 — REGNUM В Калуге митрополит Калужский и Боровский Климент 3 января торжественно открыл Рождественский вертеп. Композицию по библейскому сюжету, изображающую рождение Спасителя, установили возле храма в честь Ионна Предтечи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии.

Рождественский вертеп установили возле храма в честь Ионна Предтечи I-predtecha.ru

В церемонии открытия рождественского вертепа также приняли участие городской голова Калуги Дмитрий Денисов, настоятель храма — игумен Мефодий (Пронькин), духовенство. По сложившейся традиции дети из Воскресной школы прихода подготовили стихи и песни, приняли участие в викторине о Рождестве. Каждый ребенок получил сладкий подарок и детский православный календарь, взрослым также достался календарь Калужской митрополии.

Владыка Климент отметил, что в течение недели в Калуге будет открыто еще несколько вертепов.

«Он устанавливается, чтобы мы помнили о том событии, которое по любви Господь совершил для нас: на землю пришел сын Божий, воплотился, жил, как человек, а также взял наши грехи. И через страдания, крестную смерть спас нас от вечной смерти», — сказал калужский митрополит.

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