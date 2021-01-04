Новосибирск, , 10:37 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 4 января, за прошедшие сутки выявлено ещё 146 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 150 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё девять пациентов: мужчины в возрасте 46 лет, 52 года, 56 лет, 80 лет и женщины в возрасте 61 год, 66 лет, 68 лет, 77 лет и 83 года. Всего в регионе умерли 1000 человек, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях интенсивной терапии находится 151 человек, на ИВЛ — 50 пациентов».Всего в регионе зарегистрировано 28 487 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 1660 детей; 24 711 человек выписаны с выздоровлением (+193 за сутки).